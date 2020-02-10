Было тесно и неудобно: Как переселенка из Енакиево открыла свое ателье (Фото)

После потери дома переселенка из Донбасса Надежда Дементьева смогла не только приспособиться к другой жизни, но и начала собственное дело. Женщина открыла в Днепре ателье по ремонту одежды, а первых клиентов принимала просто в модульном городке, где живет ее семья.

Надежда Дементьева шьет и ремонтирует одежду для переселенцев из Донбасса. С мужем и тремя детьми под обстрелами ей пришлось бежать из собственного дома из ныне неподконтрольного украинским властям Енакиево (Донецкая обл.).

Семья Надежды поселилась в модульном городке в Днепре. Здесь женщина начала перешивать одежду для соседей.

Фото: скриншот видео «5 канал»

Одна из давних клиентов переселенки Татьяна Юдина показала костюм для дочери, который Надежда Дементьева ей сшила на заказ. «Она у нас снежинка-зайчик была, и подошел [костюм] как раз и под снежинку, и под зайчика. За два дня Надюша пошила», – отмечает клиентка.

Фото: скриншот видео «5 канал»

Этот детский праздничный костюм швея-переселенка пошила из одежды, которую передали благотворители. Для Надежды это обычное дело, потому что 5 лет назад почти все соседи из модульных домиков одевались в вещи из гуманитарной помощи, так как из-за войны на Донбассе потеряли все.

«Нам приносят одежду, но не наших размеров. У меня была машинка. Думаю, надо спасать людей», – с улыбкой вспоминает Надежда.

Фото: скриншот видео «5 канал»

Первые заказы она принимала в модульном городке, в комнате, где были кровать, небольшой стол, на котором стояла швейная машинка, и вешалка с выполненными работами. «Это было тесно и неудобно», – говорит мастер.

Со временем Надежда в одном из модулей городка нашла подсобное помещение, в котором обустроила ателье, а за счет грантов купила оборудование. «Приятно отдавать изделия уже красивыми, почти как из магазина – отутюженные», – радуется швея.

Надежда занимается швейным делом несколько часов в день, остальное время проводит, воспитывая трех своих детей.

Фото: скриншот видео «5 канал»

Сейчас мастер в поисках помощницы, поскольку клиенты ее – уже за границами модульного городка.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»