Из-за пьянства матери погибли дети: В «ЛНР» женщина пыталась оспорить свой приговор

В неподконтрольном украинским властям Хрустальном (до переименования, – Красный Луч, Луганская обл.) женщина, по вине которой погибли двое ее малолетних детей, пыталась оспорить приговор «суда ЛНР». Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ЛНР».

«В ноябре 2018 года жительница республики, оставив своих малолетних детей в возрасте 3 и 1,5 лет одних в квартире, отправилась распивать спиртные напитки к своей знакомой. В это время в квартире с малолетними, произошло возгорание электропроводки, в результате чего дети погибли, отравившись окисью углерода», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в октябре 2019 года в Хрустальном местным «судом» женщина была приговорена к 3,6 годам лишения свободы.

«Защитником осужденной приговор обжалован в апелляционной инстанции, так как он не согласился с квалификацией действий осужденной, а также посчитал назначенное наказание слишком строгим… Следователями следственного управления генеральной прокуратуры ЛНР принято участие в рассмотрении апелляционной жалобы защитника осужденной, по результатам рассмотрения которой, постановлением верховного суда ЛНР, приговор Краснолучского городского суда ЛНР оставлен без изменений», – заявили в «прокуратуре».