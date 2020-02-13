Выборы и «быстрый» мир: Каковы ближайшие перспективы переговоров по Донбассу

Украине стоит готовиться к затяжному варианту урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, потому что быстрого решения вопроса по достижению мира не будет. Такое мнение высказал директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик.

«Сейчас будут проходить дебаты в отношении того, готовы ли мы к быстрой реинтеграции [Донбасса] или не готовы. Я очень скептично отношусь к реинтеграции в целом. Я сторонник того, что нужно говорить правду людям – у нас война надолго», – сказал он.

«Надо готовиться к войне, к "мерцающему" конфликту, а не к быстрому миру, потому что быстрого мира не будет. Рано или поздно будет разгораться "горячая" фаза [вооруженного конфликта], но могут пойти на некий предметный диалог в отношении модальности проведения избирательной кампании и выборов на оккупированных территориях, об участии в них ОБСЕ, европейских партнеров», – продолжил Кулик.

По его словам, украинской стороне будет сложно вести переговоры о признании легитимными выборов на ныне неподконтрольной территории Донбасса с европейскими партнерами, если ОБСЕ «закроет глаза» на нарушения в ходе избирательного процесса и признает результаты голосования «в целом». «"В целом состоялись" – это признание. И мы столкнемся с этим признанием, если мы пойдем на алгоритм "формулы Штайнмайера"», – отметил эксперт.

«Надеюсь, что понимание рисков и план "Б" все-таки есть на Банковой. Он начал проговариваться в нюансах и мелочах, из-за этого я делаю вывод, что он существует. Я знаю, что элементы этого плана готовил Совет национальной безопасности и обороны, и инсайдеры, которые эту информацию озвучивали, также утверждают, что есть некие видения о том, что не все так быстро и легко можно будет реализовать», – резюмировал Кулик.

Эксперт также считает, что, если украинские власти начнут подготовку к проведению выборов в ОРДЛО* по «формуле Штайнмайера», это усугубит внутриполитический кризис в Украине, которая не готова к последствиям таких выборов.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV