Зачем Путин сменил Суркова на Козака в переговорах по Донбассу, – мнение

После исключения из процесса переговоров в Нормандском формате помощника президента России Владимира Путина Владислава Суркова и его замены на заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака политика Кремля относительно Донбасса не изменится. Такое мнение высказал директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик.

«Есть такая иллюзия: сменили Суркова на Козака, Козак был заинтересован в Ермаке, Ермак – в Козаке, и вот сейчас – праздник на Банковой, все рады, что пришел Козак и теперь договорятся. В действительности, возможно, о каких-то рамочных договоренностях речь и идет. Возможно, Ермак имеет некий свой интерес в этом диалоге, но говорить о том, что Украина получила выгодного переговорщика [от России], я бы не стал», – сказал он.

«Линия поведения России в отношении Донбасса не будет меняться. Это тоже иллюзии в отношении того, что Козак более уступчив в переговорном процессе. Нет – он не уступчив в переговорном процессе, потому что линия поведения определяется Путиным, а не Козаком. Козак – это исполнитель неких тактических моментов», – продолжил Кулик.

По его мнению, помощника президента РФ Владислава Суркова могли отстранить от переговоров в Нормандском формате ради перезапуска российско-европейского диалога. «Как бы там ни было, Сурков ассоциируется с тем, кто был идеологом и архитектором войны на Донбассе и аннексии Крыма. Он – автор "русской весны", он – идеолог экспансии и агрессии на Донбассе. Он – создатель "ДНР" и "ЛНР", поэтому Сурков всегда будет ассоциироваться с тем, что это была агрессия России, и он несет персональную ответственность за происходящее», – считает эксперт.

«Козак же был вне этой игры, хотя занимался экономическими вопросами, связанными с Донбассом. Но сейчас он пришел как исполнитель воли Путина. Я думаю, это главный мотиватор, плюс еще аппаратный проигрыш самого Суркова в Кремле», – добавил Кулик.

При этом политолог убежден, что помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков сохранит свое влияние на процессы, которые он курировал от Кремля не только в «Л-ДНР», даже если официально уйдет в отставку.

Напомним, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что помощник президента Владислав Сурков оставил государственную службу из-за смены курса на украинском направлении. При этом в Кремле сообщили, что указа об отставке помощника президента России Владислава Суркова нет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV