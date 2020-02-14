Работал на «МГБ ДНР»: СБУ разоблачила интернет-агитатора

На Днепропетровщине Служба безопасности Украины блокировала деятельность пропагандиста, причастного к распространению через интернет материалов, которые он получал от «МГБ ДНР». Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает пресс-центр СБУ.

«Житель города Павлоград периодически ездил в Россию по частным делам. По оперативной информации, во время очередной поездки он был завербован представителями спецслужб РФ. По возвращении домой, по их заданию, мужчина распространял через запрещенные в Украине социальные сети материалы с призывами к нарушению территориальной целостности нашего государства», – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства, которые подтверждают его противоправную деятельность. «Также агитатор планировал размещать информацию, направленную на разжигание межнациональной розни и дискредитацию органов государственной власти. Указания пропагандист получал через электронную переписку от "куратора", который представлялся сотрудником так называемой "МГБ ДНР"», – сообщили в СБУ.

В настоящее время в рамках уголовного производства, открытого по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении, а также проверяется версия о его причастности к сети военной разведки РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.