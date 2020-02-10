2,4 млн долл. долга: У вуза-переселенца из Донецка проблемы с иностранными студентами

В Донецком национальном медицинском университете (ДНМУ), расположенном в Краматорске (Донецкая обл.), обещают не отчислять иностранных студентов, которые задолжали вузу-переселенцу 2,4 млн долл. за обучение из-за ситуации с фирмой-посредником. Об этом рассказал ректор ДНМУ Петр Кондратенко.

По его словам, за обучение в вузе должны 800 студентов, которые утверждают, что оплачивали за образование в ДНМУ через фирму-посредник.

«На сегодняшний день эта задолженность составляет за прошлый семестр 1 млн 245 тыс. долл. И уже начался новый семестр – она составляет 1 млн 93 тыс. долл. То есть в общей сложности – это 2 млн 400 тыс. долл.», – сообщил Кондратенко.

«Если студент заплатил фирме, то дальше уже возникают вопросы отношений студента с фирмой либо на уровне договорных отношений, либо на уровне правоохранительной системы. Мы готовим сегодня иски в суд для того, чтобы вернуть эти деньги», – проинформировал ректор Донецкого медуниверситета.

В фирме-посреднике утверждают, что с Донецким национальным медицинским университетом не работают с 2018 года.

«С нашей стороны никакой задолженности нет. "Украинские образовательные услуги" уже не работают с Донецким национальным медицинским университетом. Не работают, потому что был конфликт. После этого конфликта компании не были принесены никакие извинения», – заявил представитель предприятия-посредника Олег Коротенко.

При этом в вузе-переселенце показывают договор о сотрудничестве с этой фирмой, где указано, что документ действителен до 31 августа 2023 года. «Нам необходимо, чтобы этот договор действовал ровно столько лет, сколько у нас будут учиться студенты, которые были зачислены в наш университет фирмой, которая набрала этих студентов», – прокомментировала начальник юридического отдела ДНМУ Инесса Климентьева.

«Мы не расторгаем этот договор, и у нас нет оснований его расторгать», – добавила она.

Пока будет длиться разбирательство, студентам, у которых есть задолженность перед вузом, в ДНМУ теперь предлагают подписывать двусторонние договора с образовательным учреждением и оплачивать за обучение напрямую, без фирмы-посредника.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»