«Ощадбанк» на линии разграничения Донбасса: Где будут работать мобильные отделения (График)

В Донецкой и Луганской областях с 10 по 14 февраля вдоль линии разграничения будут работать мобильные отделения «Ощадбанка». Об этом сегодня, 9 февраля, сообщает общественная организация «Донбасс-SOS» на своей странице в Facebook.

Так, в Донецкой области мобильные отделения «Ощадбанка» будут работать:

10, 13 и 14 февраля – Бахмут, ул. Мира, 50;

11 февраля – Зайцево (Бахмутка), Бахмутский р-н, ул. Аносова;

12 февраля – Зайцево (Жованка), Бахмутский р-н, ул. Мануильского, 46.

Режим работы отделений банка – с 9:30 до 15:00.

В Луганской области мобильные отделения «Ощадбанка» будут работать:

10 и 14 февраля – Золотое, Золотовский горсовет (Попаснянский р-н);

11 февраля – Трехизбенка, Трехизбенский сельсовет (Новоайдарский р-н);

12 февраля – Золотое-4, Золотовский горсовет (Попаснянский р-н);

13 февраля – Тошковка-1, Тошковский сельский совет (Попаснянский р-н);

14 февраля – Катериновка, Березовский сельсовет (Попаснянский р-н).

Подразделения банка будут работать с 9:00 до 15:00, перерыв – с 12:00 до 13:00.

По информации правозащитников, в мобильных отделениях предоставляется широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS-терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.