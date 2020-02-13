Помогли гранты: Как переселенка из Луганска развивает швейный бизнес (Фото)

В 2015 году из-за боевых действий на Донбассе жительница неподконтрольного украинским властям Луганска Марина Братищенко с семьей переехала в Северодонецк. Тогда ее третьему ребенку был всего год. Марина решила не опускать руки и начать шить.

Сначала женщина занималась шитьем дома, на маминой швейной машинке и оверлоке. Со временем арендовала помещение и стала активной участницей всех грантовых программ для переселенцев.

«Оборудование сейчас все очень дорогостоящее, и за собственные средства купить столько всего я никогда бы не смогла, поэтому любая грантовая программа – я подаю заявку, участвую. Выигрывала уже [гранты] и USAID, и МОМ», – рассказывает Марина.

Благодаря выигранным грантам мастерская переселенки существенно изменилась – стала полноценным рабочим местом, с мебелью и оборудованием. В планах Марины – взять себе двух помощников.

«На данный момент я участвую в программе ПРООН, тоже грантовые средства получила, закупила оборудование – две машинки, много чего за эти деньги. И планируем создать два рабочих места. Планирую взять две девочки-швеи, уже мои заявки в центре занятости есть, подыскиваем персонал», – сообщила Марина.

Мастер хорошо понимает, что детское белье должно быть качественным, поэтому для своих изделий использует натуральные ткани. «Все ткани – 100% хлопок. Никаких синтетических тканей именно для постели я не использую. Сами понимаете – дети есть дети, поэтому все должно быть для них натуральное», – говорит швея.

Свою готовую продукцию Марина реализовывает через интернет. За 5 лет проживания в Северодонецке у переселенки появилось немало постоянных покупателей.

Фото: скриншот-видео «Эспрессо.ТВ»

Несмотря на то, что Марина Братищенко значительно расширила свое производство, останавливаться на достигнутом не собирается и мечтает о собственном швейном предприятии.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Эспрессо.ТВ»