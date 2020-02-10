Сокращения и усиления: Что изменится в работе правительства

Кабинет министров Украины планирует усилить социальный и экономический блоки в правительстве, а также сократить работников государственного аппарата. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал премьер-министр Алексей Гончарук.

«Абсолютно точно мы хотим усилить экономический блок, потому что у нас фокус на привлечение инвестиций. Нам точно нужен человек в правительстве, который будет координировать министерства экономического блока – экономики, энергетики, инфраструктуры», – сообщил Гончарук, отметив, что это может быть новый вице-премьер.

«Также мы думаем усилить социальный блок, потому что, очевидно, что в стране, в которой более 10 млн граждан проживают за чертой бедности, этот вопрос очень актуален», – заявил премьер-министр Украины.

Глава правительства проинформировал, что после разделения Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Министерство по вопросам оккупированных территорий может возглавить представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников.

Кроме того, Гончарук отметил, что не видит предпосылок для разделения Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства. Премьер-министр Украины также анонсировал сокращение минимум на 10% государственного аппарата.

«В этом году минимум на 10% мы сократим весь государственный аппарат. Большая экономия нами предполагается за счет внедрения IT-инструментов», – пояснил Гончарук.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Факты ICTV»