Туалеты пришли в негодность, порядка на проезжей части нет: Житель Горловки показал КПП «ДНР» (Видео)

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Михаил Светлов показал, как люди и транспорт пересекают КПП «ДНР» под Горловкой.

Мужчина прошел вдоль очереди, показал автомобили и пешеходов, а также сам КПП. «Дней 10 назад начали работу новые модули паспортного контроля, которые были установлены в процессе модернизации поста. В сравнении с предыдущей "версией" пешая очередь движется гораздо быстрее, что приводит в дикий восторг путешественников. Потратить на "паспортном ДНР" час-полтора (вместо привычных 3-6) – ничто иное, как праздник... ("...7 верст – не крюк!")», – рассказал Светлов.

«Однако люди уже не верят, что это "ускорение" надолго; ищут, в чем подвох», – добавил он.

Горловчанин также сообщил, что «автомобили тоже запускают часто и бодро», но он точно не знает, это «простые смертные» по очереди, то ли «суперльгота».

По его словам, перевозчики, которые совсем недавно брали до Бахмута по 350 грн с человека, скинули цену до 150-250 грн. При этом желающих ехать – немного. «Всем известная взаимосвязь между многочасовыми пешими очередями (искусственно созданными) и неимоверно дорогим проездом – очевидна. Водители городских автобусов в первой половине дня вынуждены высаживать пассажиров за километр до "сетки", сразу за старым постом, т.к. не могут протиснуться», – рассказал Михаил Светлов.

Автомобили стоят в 4 ряда, местами – просто заторы, преодолеть которые не могут даже пешеходы. «Порядка на проезжей части нет от слова "вообще". В немногочисленных ларьках можно купить что-нибудь из "быстрого питания". Чай, кофе, пирожки предлагают женщины с детскими колясками, переоборудованными для этих целей. Чай стоит 25 руб. (9,7 грн по местному курсу на 10.02.2020 – ред.), кофе – 35 руб. (13,6 грн – ред.), пирожки – от 25 руб. (от 9,7 грн – ред.)», – поделился горловчанин.

По словам жителя Горловки, туалеты настолько запущенные, пришли в негодность, что ими пользуются только вынужденно и только женщины. Мужчины просто идут в посадку за туалетом.

«Простояв 1 час 20 минут в пешей очереди, следуем до "нуля", проходим украинский КПВВ "Майорск" и едем в Бахмут. Тут описывать нечего: быстро, просто, комфортно. Никакого адреналина», – сообщил мужчина.

Домой в Горловку он возвращался в обратном порядке. «Басни о "цены в Украине такие же, как в Горловке" действуют ровно до того момента, пока не увидел сумки, которые везут на неподконтрольную территорию. "Муравьи" и "кони" (пешеходы, перевозящие товар для продажи в "ДНР") теперь зовутся "верблюдами" – из-за максимально допустимой загруженности (2 сумки и рюкзак)... Пенсионные туристы везут более скромный груз, но это не точно», – рассказал житель Горловки.

«Досмотр сумок, ввозимых в "республику", на КПП "Горловка" иногда носит формальный характер, а иногда больше похож на обыск особо опасных преступников», – добавил он.