Чудесная зимняя сказка: В Донецке показали заснеженный парк Щербакова (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке показали, как выглядит заснеженный Центральный парк культуры и отдыха имени А. С. Щербакова. Кадры опубликованы в соцсети.

После нескольких дней непогоды снегом засыпаны пешеходные дорожки, скамейки, фонтаны, детские площадки. Мост через пруд расчищен.

«Парк Щербакова выглядел обворожительно. Чудесная зимняя сказка», – отметил автор.

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