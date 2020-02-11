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Чудесная зимняя сказка: В Донецке показали заснеженный парк Щербакова (Фото)

11.02.20 09:26
Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

В неподконтрольном украинским властям Донецке показали, как выглядит заснеженный Центральный парк культуры и отдыха имени А. С. Щербакова. Кадры опубликованы в соцсети.

После нескольких дней непогоды снегом засыпаны пешеходные дорожки, скамейки, фонтаны, детские площадки. Мост через пруд расчищен.

«Парк Щербакова выглядел обворожительно. Чудесная зимняя сказка», – отметил автор.

В комментариях пользователи соцсетей делятся впечатлениями:

  • «Наш мир нашими глазами»: «Какая красота»;
  • Рита: «Действительно, зимняя сказка. Мороз и солнце, день чудесный»;
  • Инесса: «Мое любимое время года. Город всегда красиво смотрится после снегопада или пурги»;
  • «Жизнь счастливого школьника»: «Волшебно, снежно, живописно! В этом году такую красоту редко увидишь»;
  • «Ютубский Повар»: «Реально сказочная картинка! Очень красивый зимний парк».

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