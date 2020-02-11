Чудесная зимняя сказка: В Донецке показали заснеженный парк Щербакова (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке показали, как выглядит заснеженный Центральный парк культуры и отдыха имени А. С. Щербакова. Кадры опубликованы в соцсети.
После нескольких дней непогоды снегом засыпаны пешеходные дорожки, скамейки, фонтаны, детские площадки. Мост через пруд расчищен.
«Парк Щербакова выглядел обворожительно. Чудесная зимняя сказка», – отметил автор.
В комментариях пользователи соцсетей делятся впечатлениями:
- «Наш мир нашими глазами»: «Какая красота»;
- Рита: «Действительно, зимняя сказка. Мороз и солнце, день чудесный»;
- Инесса: «Мое любимое время года. Город всегда красиво смотрится после снегопада или пурги»;
- «Жизнь счастливого школьника»: «Волшебно, снежно, живописно! В этом году такую красоту редко увидишь»;
- «Ютубский Повар»: «Реально сказочная картинка! Очень красивый зимний парк».