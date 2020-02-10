Усовершенствовать английский может любой: В Славянске работает разговорный клуб (Фото)

Жители Славянска (Донецкая обл.) могут усовершенствовать английский в разговорном клубе SpeakUP. Открыли его студентки педагогического университета, которые выиграли грант.

В разговорном клубе SpeakUP во время уроков стараются общаться исключительно на английском. По словам организатора Виолеты Регуновой, со временем забываются какие-то слова, и важно практиковаться. Поэтому и было принято решение открыть клуб.

Открывала клуб Виолета вместе с двумя однокурсницами, за деньги, которые получили по грантовой программе UPSHIFT.

По словам координатора проекта UPSHIFT Анны Колесниковой, эта программа дает ребятам возможность «раскачать» громаду. Финансируют программу Посольство Японии, ЮНИСЕФ, а также фонд «Профессиональное развитие Харькова».

На 50 тыс. грн, которые получили по программе, студентки купили ноутбук, колонки и методическую литературу. Занимаются в помещении молодежного клуба. Занятия проходят в форме игры. За уроки денег не берут.

Сейчас в клубе – 10 участников. Занимаются по часу дважды в неделю. Присоединиться к ним может любой желающий.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «UA:Донбасс»