Отставка Суркова: Сохранит ли куратор «Л-ДНР» свое влияние

Помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков сохранит свое влияние на процессы, которые он курировал от Кремля не только в «Л-ДНР», даже если официально уйдет в отставку. Такое мнение высказал директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик.

«Явно не все в Кремле ожидают позитива для себя от смены Суркова на Козака. На Донбассе есть силы, которые прямо зависимы от [Дмитрия] Козака (замглавы администрации президента РФ, – прим. ред.), от Суркова, и, соответственно, хотели бы сохраниться в той или иной ипостаси, не попасть под зачистку, которая, возможно, произойдет», – сказал он.

По его словам, пока указа президента РФ об отставке его помощника нет, «ходят разные слухи, куда пойдет Сурков». «Одна из версий – это госкорпорация, вторая версия – это на некую общественную площадку, откуда он будет дальше влиять на процесс, институции, механизмы в постсоветской Евразии, не только на Украину», – продолжил Кулик.

«Сурков в любом случае будет оставаться фактором, даже если не будет иметь должности. Это раз. Во-вторых, Сурков является архитектором самого политического транзита в Российской Федерации», – отметил эксперт.

Виталий Кулик считает, что помощник президента России все же сохранит свое влияние на политические процессы, которые он курировал от Кремля не только в «Л-ДНР»: «Сурков, конечно, проиграл аппаратную игру, и его оттесняют. Есть разная инсайдерская информация. Это [говорит] не только Чеснаков, но и ряд других инсайдеров, которые говорят, что Сурков действительно уходит, что рано или поздно будет указ [о его отставке], но… Будет ли у него контакт с Путиным? Я думаю, что будет. Я думаю, что Сурков не "сдуется" так, как некоторые "демиурги" российской политики в прошлом, потому что многих из этих "демиургов" сам Сурков и "сдувал"».

Напомним, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что помощник президента РФ Владислав Сурков оставил государственную службу из-за смены курса России на украинском направлении. При этом в Кремле сообщили, что указа об отставке помощника президента РФ Владислава Суркова нет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV