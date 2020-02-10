Премьер-министр сообщил, кто может возглавить МинВОТ

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске Алексей Резников может возглавить Министерство по вопросам оккупированных территорий. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Мы приняли решение о разделении Министерства ветеранов и оккупированных территорий. Это будет отдельное министерство. Мы предложили эту позицию (министра оккупированных территорий, – прим. ред.) известному юристу Алексею Резникову», – сказал он.

«Я не исключаю, что уже в ближайшее время я внесу, а парламент поддержит это кадровое назначение», – добавил Гончарук.

Ранее премьер-министр сообщил, что на совещании в Офисе президента Украины по заданию главы государства принято решение о создании Министерства по вопросам оккупированных территорий, что позволит «эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса», с людьми, которые остались на неподконтрольной украинским властям территории и переселенцами. Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины будет разделено.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Факты ICTV»