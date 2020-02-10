Эпидемия коронавируса: В Минздраве рассказали, что будет с заразившемся на борту лайнера украинцем

На борту лайнера Diamond Princess, по результатам лабораторных исследований, у украинца, члена команды лайнера, обнаружена острая респираторная болезнь, вызванная коронавирусом 2019-nCoV. Заболевшего госпитализировали в японскую больницу, где он пробудет минимум 14 дней. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

«На борту лайнера Diamond Princess по результатам лабораторных исследований, у украинца, члена команды лайнера, обнаружена острая респираторная болезнь, вызванная коронавирусом 2019-nCoV. Указанная информация получена национальным координатором Международных медико-санитарных правил в рамках взаимного информирования», – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что сейчас украинец снят с лайнера, который находится на карантине у берегов Японии, и перевезен в японскую больницу столичного региона.

«Там он будет находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней. Министерство здравоохранения Украины будет ежедневно информировано о состоянии его здоровья», – отметили в министерстве.

В Минздраве также проинформировали, что дата возвращения украинцев, которые находятся на лайнере Diamond Princess, еще не определена. По возвращении «за ними будет установлено медико-санитарное наблюдение».

Также сообщается, что по состоянию на 9 февраля среди подтвержденных случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, на лайнере граждане следующих государств: Японии – 28 человек, США – 14, Австралии – 7, Канады – 7, Гонконга – 3, Китая – 2, Новой Зеландии – 1, Филиппин – 5, Аргентины – 1, Великобритании – 1 и Украины – 1.