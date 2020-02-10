В «ДНР» школьники по новым учебникам изучают «историю республик» (Фото)

В «ДНР» школьникам выдали учебники, по которым изучают «историю республик». Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной «Штирлиц»).

По его словам, «историю республик» изучают дети в 5-х классах. В новом «учебном пособии» указано, что «интересные и познавательные материалы помогут вернуться к родным истокам». В книге для школьников напечатаны «герб» и флаг «ДНР», описываются «первые шаги республик».

«Инфицирование уже идет 6 лет, а лечение растянется на десятки лет», – написал Анатолий Штефан.

Как сообщала омбудсмен Украины Людмила Денисова, Россия проводит масштабную информационную пропаганду на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса, а также политизацию и милитаризацию среди детей.

Напомним, по данным правозащитников, НВФ «ЛНР» и «ДНР» при финансовой поддержке России проводят тотальную политизацию молодежи на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса, для их вовлечения в идеи «русского мира». На реализацию таких проектов тратятся миллионы долларов. Это тесно сопряжено с процессами милитаризации детей.