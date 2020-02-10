Военные и другие преступления: Над чем работает прокуратура Луганщины

Прокуроры областной и местных прокуратур Луганщины сейчас осуществляют процессуальное руководство досудебных расследований в свыше 5 тыс. уголовных производств, в том числе и относящихся к категории военных преступлений. Об этом рассказал прокурор Луганской области Алексей Ляшенко.

По его словам, военные преступления делятся на несколько категорий. «Первая категория – это захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность: около 60 уголовных производств сейчас находится у следователей. Совершение террористических актов – около 300 уголовных производств, это особо тяжкие преступления», – сообщил Ляшенко.

«Также расследуются следователями преступления о захвате государственных или общественных зданий по статье 341 [Уголовного кодекса Украины] – около 400 производств. Есть категория производств относительно создания и участия в незаконных вооруженных формированиях по статье 260 – около 500. Есть отдельное направление – это уголовные производства об убийствах и похищениях людей, таких фактов нами расследуются более 600, вернее осуществляется процессуальное руководство в этих производствах», – продолжил он.

Прокурор Луганщины проинформировал, что около 2 тыс. уголовных производств касаются «общекриминальных» дел, в частности это грабежи, разбои, незаконное завладение транспортными средствами. «Также есть категория производств о незаконном обращении с оружием – около 300 уголовных производств», – добавил Ляшенко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»