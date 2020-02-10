Житель Донецка показал, как на припаркованный автомобиль упало дерево (Видео)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди» в соцсетях, показал, как на припаркованный в одном из дворов легковой автомобиль упало дерево.

По словам дончанина, инцидент произошел после снегопада не в его дворе, а в соседнем: под тяжестью снега на стоявшее у многоэтажки авто рухнуло большое дерево.

Ранее сообщалось, что улицы Донецка замело снегом. Также сообщалось, что в Донецке из-за «внезапно» пришедшей в город зимней погоды произошло множество ЧП, в основном связанных с падением обледенелых ветвей деревьев и обрывом проводов.

Напомним, в «ДНР» 6 февраля на 2-х автотрассах было ограничено движение, а для расчистки дорог не хватало техники. Около 11 тыс. абонентов в различных городах и районах (всего пострадали более 30 населенных пунктов) остались без электричества в результате непогоды.

Напомним, в «ДНР» из-за непогоды 6 февраля не работали свыше 50 котельных, были перебои со связью и доступом в интернет.