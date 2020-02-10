На Донетчине ликвидировали масштабный пожар в заброшенном здании

В Мирнограде (Донецкая обл.) 9 февраля огнеборцы ликвидировали пожар в заброшенном здании. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуации в Донецкой области.

Сообщается, что в 19:10 спасателям сообщили о пожаре, который произошел в заброшенном здании на ул. Соборной в Мирнограде.

«На месте происшествия спасатели выяснили, что огонь вспыхнул в заброшенном здании, в котором ранее располагался Информационно-вычислительный центр. Пожарные немедленно приступили к тушению пожара. Во время разведки пожара было установлено, что к заброшенному зданию пристроена одноэтажная пристройка, в которой располагается Мирноградский городской отдел исполнительной службы Министерства юстиции Украины. Данное здание от пожара не пострадало», – сообщили в ГСЧС.

Спасатели локализовали пожар в 21:22 и ликвидировали в 00:41 10 февраля. Огнем уничтожена кровля на площади 1200 кв.м и перекрытие на площади 800 кв. м.

К ликвидации пожара привлекались 7 единиц техники и 24 человека личного состава.

Причина возникновения пожара устанавливается.