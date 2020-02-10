Украинские власти ведут переговоры о новых точках для разведения войск на Донбассе, – министр

Украинские власти ведут переговоры о 3-х новых точках для разведения войск на Донбассе. Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк, передает «Радио Свобода».

«Готовятся только 3. И они готовятся только те, которые действительно будут иметь гуманитарную составляющую. Так же, как и эти», – сказал Загороднюк.

Когда именно состоится новое разведение войск – пока неизвестно, потому что это зависит от Минских договоренностей. «Когда они договорятся, тогда и будет. Здесь ситуация не зависит от одной стороны. Сейчас идут переговоры», – отметил министр.

«Но не факт, что будет договоренность такая. Конечно, та сторона может предлагать какие-то участки, которые нам не подходят. Но в таком случае мы на них не пойдем», – заявил Загороднюк.

По его словам, после разведения у Станицы Луганской, Петровского и Золотого-4 в гуманитарном плане ситуация улучшилась. «Разведение имеет смысл (и это то, о чем мы говорили в "Нормандии") с гуманитарной точки зрения. Действительно, переходы, пункты пропуска улучшают экономическую ситуацию, способствуют оживлению экономики, вообще, оживлению жизни в тех депрессивных регионах. И это мы поддерживаем. Это, действительно, имеет смысл», – сказал министр.

«Абсолютно однозначно, Станица Луганская – это позитив. Потому что там идет коммуникация, отстроен мост, местные жители могут жить как-то там, что-то покупать», – добавил он.