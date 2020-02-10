RU
Все новости

Два микроавтобуса и грузовик: На Донетчине спасатели продолжают помогать водителям

10.02.20 09:59
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области

В Мариуполе в воскресенье, 9 февраля, спасатели оказали помощь водителям трех автомобилей. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в 19:42 спасателям поступило сообщение о том, что на ул. Карпова в Мариуполе застряли грузовой автомобиль и два микроавтобуса. Водители транспортных средств не смогли самостоятельно выехать на расчищенный участок дороги.

«Бойцы 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, с помощью буксировочного троса и автоцистерн отбуксировали автомобили на расчищенную дорогу. В дальнейшем водители самостоятельно продолжили движение. От Главного управления для оказания помощи привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники», – рассказали в ГСЧС.

Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк