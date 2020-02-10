Сводка из зоны ООС за 9 февраля: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксированы 9 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. 9 февраля в результате обстрелов со стороны НВФ один военнослужащий Объединенных сил был ранен. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы позиций Объединенных сил:

вблизи Лебединского – из миномета калибром 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Старогнатовки – из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы:

рядом с Новолуганским – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

недалеко от Новозвановки – из станкового противотанкового гранатомета;

в районе Орехово – из ствольной артиллерии калибрами 152 мм и 122 мм, минометов калибрами 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

В «ДНР» заявляют, что «украинские силовики за минувшие сутки 5 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 41 единица. Под обстрелами на горловском направлении оказались районы поселков шахты 6/7 и Доломитное, на донецком – район "Вольво-центра", на мариупольском – окрестности села Саханка. При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.