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Итоги работы: Правительство Гончарука отчитается перед Верховной Радой

10.02.20 10:58
Алексей Гончарук / Фото: скриншот видео «ICTV»
Алексей Гончарук / Фото: скриншот видео «ICTV»

Кабинет министров Украины представит промежуточный отчет о своей работе за последние 5 месяцев парламенту до 14 февраля. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«С президентом мы уже поговорили об итогах нашей 5-месячной работы. Это было до 4 февраля. Сейчас, по закону, до 14 февраля мы должны подать промежуточный отчет о деятельности правительства в парламент. Мы это сделаем, сделаем даже немного раньше», – сказал он.

«Мы уже поговорили с руководством Верховной Рады, и ждем от них дату, когда мы сможем представить этот отчет в парламенте», – добавил Гончарук.

Премьер-министр проинформировал, что в правительстве планируют усилить социальный и экономический блоки, сократить работников государственного аппарата, а после разделения Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Министерство по вопросам оккупированных территорий может возглавить представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Факты ICTV»

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