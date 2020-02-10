Переговоры по Донбассу и кураторы Кремля: Чем Козак отличается от Суркова

Помощнику президента Украины Андрею Ермаку будет сложно вести переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе в рамках Нормандского формата с переговорщиком со стороны Кремля – заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Такое мнение высказал директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик.

«В отличие от Козака Сурков был идеологом, смыслообразующим источником для Путина и для Кремля. Козак – выходец спецслужб, но он – исполнитель, это на всех пуговичках застегнутый бюрократ», – отметил Кулик.

Он напомнил, что в 2003 году был сорван план решения конфликта в Приднестровье через федерализацию Молдовы, который был разработан первым заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком, – так называемый «меморандум Козака», который так и не был подписан.

«Да, Россия присутствовала [в 2003 году] военным способом в Приднестровье… Но в то же время Россия не имела тех экономических и политических, и военно-политических ресурсов, которые она получила там в 2007-2008 годах, поэтому "меморандум Козака" был провален. Но механизм федерализации страны с зацепками, якорями; создание архитектуры власти, которая бы позволяла блокировать внешнеполитические инициативы своих соседей, Россия тогда на теоретическом уровне проработала», – считает Кулик.

По его словам, украинской стороне будет сложно вести переговоры по Донбассу с Дмитрием Козаком. «Козак – это всегда многораундовые переговоры. Это борьба за каждую запятую. Это хорошо продуманная юридическая позиция. Это несметное колитичество экспертов по каждому маленькому вопросу. Это подключение разных институций. Это межинституциональный диалог: когда он приезжает, в его группе всегда есть до 20 человек – представителей разных институций, разных экспертных групп по каждому вопросу, который его будет интересовать. С ним нахрапом, мазками, какими-то "договорняками барыги" нельзя разговаривать – это совершенно другой тип мышления», – рассказал эксперт.

«Можно как "барыга" говорить с Сурковым, например, потому что Сурков понимает логику "барыги", и они могут найти между собой общий язык. С Козаком такие вещи не проходят, поэтому, я думаю, что господину Ермаку будет сложно работать», – резюмировал Кулик.

При этом политолог убежден, что помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков сохранит свое влияние на процессы, которые он курировал от Кремля не только в «Л-ДНР», даже если официально уйдет в отставку.

Напомним, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что помощник президента Владислав Сурков оставил государственную службу из-за смены курса на украинском направлении. При этом в Кремле сообщили, что указа об отставке помощника президента России Владислава Суркова нет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV