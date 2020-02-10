На Донетчине энергетики восстановили энергоснабжение в 87 населенных пунктах

В Донецкой области энергетики продолжают устранять последствия непогоды. Специалисты ДТЭК Донецкие электросети уже вернули свет в дома жителей 87 населенных пунктов. Только за прошедшие выходные – в 18 населенных пунктах. А также восстановили работу 723 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, 61 линии электропередач. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Отмечается, что энергетики продолжают работать в усиленном режиме. В аварийно-восстановительных работах задействованы 103 бригады энергетиков, 69 единиц техники.

Ремонтные бригады работают над восстановлением:

Покровский район – с. Удачное, Ясиновка, Андреевка и Преображенское.

«Специалисты ДТЭК Донецкие электросети делают все возможное для скорейшего восстановления энергоснабжения», – заверили в компании.

В пресс-службе напомнили о необходимости соблюдения правил электробезопасности:

при сильном ветре нельзя находиться вблизи линий электропередачи;

не приближаться к упавшему проводу ближе, чем на 8-10 метров и ни в коем случае не прикасаться к нему;

не производить ремонт в электроустановках.

«При обнаружении оборванных или провисших, упавших на землю проводов, открытых дверей и люков электроустановок, а также поврежденных опор сообщайте об этом в контакт-центр энергокомпании (0629) 450 473, (099/096) 4 500 473. Кроме того, можно оставить сообщение в Facebook – на официальной странице ДТЭК Донецкие электросети, где команда операторов 24/7 принимает и обрабатывает заявки клиентов», – обратились в пресс-службе.