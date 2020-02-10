Пятая годовщина теракта в Краматорске: Кириленко почтил память погибших

Сегодня, 10 февраля, – 5-я годовщина обстрела Краматорска из систем залпового огня «Смерч». Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

«5-я годовщина теракта в Краматорске», – написал Кириленко.

Он напомнил, что 10 февраля 2015 года незаконные вооруженные формирования обстреляли город из систем залпового огня «Смерч». Погибли 17 человек, 64 были ранены.

«Почтим память погибших минутой молчания. И не забывайте! Всегда», – отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что в результате теракта 10 февраля 2015 года в Краматорске погибли 17 человек, 64 ранены, среди них – пятеро детей.