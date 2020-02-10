Полноценная дипломатия с Украиной: Комментарий главы МИД РФ

Россия не будет возражать относительно обмена послами с Украиной. Об этом в интервью одному из российских изданий заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возобновлении полноценных дипломатических отношений.

По его словам, с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко он виделся лично один раз – на Нормандском саммите в Париже в декабре 2019 года. «Была какая-то пауза, мы поздоровались, обменялись парой фраз. Собственно, у нас и поводов для контактов больше не было, потому что о двусторонних встречах, о визитах друг к другу по понятным причинам речь не идет. Это не из-за нас: украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения», – заявил Лавров.

«Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Владимира Зеленского вернуть послов. Мы будем не против», – утверждает глава МИД РФ.

Российский министр также считает, что между РФ и Украиной «неразумно постоянно возводить какие-то барьеры, то для авиасообщения, потом для железнодорожного транспорта, да и просто для общения».