Освобожденные из плена в «Л-ДНР» обратились к омбудсмену с просьбой помочь с жильем

Освобожденные из плена в «Л-ДНР» в результате обмена 29 декабря 2019 года украинцы обращаются к уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой с просьбой содействия в обеспечении их жильем. Об этом сегодня, 10 февраля, Денисова написала на своей странице в Facebook.

«Ко мне поступают обращения от лиц, которые были освобождены 29 декабря прошлого года в соответствии с договоренностями Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, с просьбой посодействовать в обеспечении их жильем», – написала Денисова.

По ее словам, срок реабилитации освобожденных пленных в санатории «Лесная поляна» в Пуще-Водице в Киеве заканчивается, при этом большинство из них не имеют собственного жилья.

Омбудсмен сообщила, что в начале января работники Секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека собрали полную информацию о потребностях этих граждан, в том числе в жилье. Также для обеспечения права на труд освобожденных лиц Денисова инициировала встречу с работниками Службы занятости.

«Информация по имущественным потребностям была передана в полном объеме профильным министерствам. Считаю, что украинцы, находившихся в плену на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" и потерявшие там свое здоровье, заслуживают достойное социальное обеспечение от государства, чтобы они могли скорее адаптироваться к мирной жизни», – резюмировала Денисова.