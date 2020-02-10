В «ДНР» сообщили, можно ли передать талон на очередь за «паспортом»

Талон на подачу документов на «паспорт ДНР» нельзя отдать другому человеку. Об этом на своей странице в соцсети заявила «депутат» Анастасия Селиванова.

«До октября 2019 года такая возможность, действительно, была. Портал госуслуг ДНР развивается. Для того, чтобы исключить коррупционные и мошеннические схемы, данную "лавочку" прикрыли», – уверяет Селиванова.

«Поэтому не доверяйте, если вам предлагают передать свой талон на подачу документов на паспорт. Такой возможности нет», – добавляет она.

Напомним, в «ДНР» введение электронной очереди на подачу документов для оформления российского паспорта и «республиканского» «паспорта» не ускорило процесс по их выдаче.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» у отделений «Почты Донбасса» собираются очереди желающих получить талон на подачу документов. В частности, в соцсети показали «очередь за очередью» в Горловке.