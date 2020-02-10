Был бардак: Какие зарплаты будут получать министры в Украине

Зарплаты министров в Украине будут начисляться по определенному алгоритму. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Было много фейков, что якобы министры получают 200-250-400 тыс. грн. Это не соответствует действительности, но правда, что у нас был бардак во всех этих премиях, зарплатах и всем остальном», – сказал он.

«Мы приняли решение, что зарплата чиновника – человека, который занимает самую высокую должность в правительстве, будет от 3-х до 5 средних заработных плат, будет привязана к средней заработной плате, которую получает человек в Украине, а уровень всех надбавок может быть ограничен только размером одного оклада», – продолжил Гончарук.

По его словам, это «достаточно умеренное, сбалансированное решение». «У нас средняя заработная плата в Украине немного больше 10 тыс. грн сейчас. Это означает, что от 30 до 50 тыс. грн – это тот коридор, в котором сейчас будут зарплаты в правительстве на самом высоком уровне», – резюмировал глава Кабмина.

Премьер-министр также проинформировал, что Кабинет министров Украины планирует усилить социальный и экономический блоки, сократить работников государственного аппарата, а промежуточный отчет о своей работе представит в Верховной Раде в ближайшее время.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Факты ICTV»