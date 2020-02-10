Нормандский формат: Чем доволен и недоволен Кремль

Результатом прошедших переговоров в Нормандском формате по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе стало создание «более конструктивной атмосферы» для договоренностей между Россией и Украиной. Об этом в интервью одному из российских изданий заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Состоялся и обмен удерживаемыми лицами. Сейчас Владимир Зеленский анонсировал, что дополнительно к декабрьскому российско-украинскому обмену, будет и украинско-украинский обмен. То есть Киев и Донбасс обменяются лицами, задержанными в контексте конфликта на Донбассе», – сказал он.

«Достигнут прогресс по вопросу обмена удерживаемыми лицами. Наблюдается он и в том, что касается разведения сил и средств. Очень важно, что в Париже на декабрьском саммите 2019 года был принят итоговый документ, где, помимо необходимости продолжать разведение сил и средств, а также соблюдать и пресекать нарушения прекращения огня, фиксируется и значение политического процесса в соответствии с Минскими договоренностями, в том числе "формулы Штайнмайера", и необходимость закрепления в украинском законодательстве на постоянной основе особого статуса Донбасса, с которым связана "формула Штайнмайера" – то есть, как и договаривались в Минске в контексте конституционной реформы по децентрализации», – заявил Лавров.

При этом российский дипломат упомянул о том, чем остался недоволен по итогам переговоров по Донбассу Кремль.

«Но опечалило нас то, что заранее подготовленный документ, согласованный и помощниками лидеров Нормандского формата, и министрами иностранных дел, был "вскрыт" украинской делегацией, лично президентом Владимиром Зеленским в самом начале заседания, прежде всего в том, что касалось разведения сил и средств», – заявил глава МИД РФ.

Министр иностранных дел РФ в отказе украинской стороны разводить силы и средства сразу на всей линии разграничения на Донбассе обвинил США: «Я не открою большого секрета, но нам известно, что такую позицию украинская делегация на Нормандском саммите в Париже заняла по настоянию Вашингтона, которому очень не хочется, чтобы выполнялись Минские договоренности».

«Мы все-таки убеждены, что дальнейшая работа Контактной группы (а именно там должны конкретно решаться все вопросы и обменов, и разведения) будет по-прежнему нацелена на полное выполнение всех договоренностей и на то, чтобы не забывать о гуманитарных и экономических вопросах… И, конечно, политический процесс. Нас тревожат недавние заявления Вадима Пристайко о том, что, если в ближайшее время не состоятся какие-то позитивные шаги опять же, со стороны России, Киев может задуматься над альтернативой Минским соглашениям», – сказал Лавров.