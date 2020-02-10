В базе Интерпола: На КПВВ на Донетчине обнаружили авто, находящееся в розыске

На КПВВ «Майорское» в Донецкой области выявили автомобиль, который находится в базе данных Интерпола. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Со временно оккупированной территории Украины в КПВВ "Майорское" автомобилем "Фиат" прибыла наша 36-летняя соотечественница. Во время проверки документов пограничники установили, что транспортное средство 1993 выпуска находится в базе данных Интерпола», – сообщили в Госпогранслужбе.

Также сообщается, что через пункт пропуска «Устилуг» (Львовская обл.) гражданин Украины ехал «Шкодой» 2018 года выпуска, которую с сентября 2019 года разыскивали правоохранительные органы Польши.

«По всем фактам пограничники немедленно проинформировали Укрбюро Интерпола в г. Киев и Национальную полицию», – отметили в Госпогранслужбе.