На Донетчине в 2020 году планируют восстановить не менее тысячи разрушенных войной домов

На Донетчине в этом году планируют восстановить не менее тысячи разрушенных в результате вооруженного конфликта на Донбассе домов. Об этом сегодня, 10 февраля, в ходе рабочего совещания в облгосадминистрации сообщил заместитель губернатора Донецкой области Вадим Филашкин.

Как передает пресс-служба облгосадминистрации, по его словам, такую задачу перед чиновниками поставил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Участие в мероприятии приняли руководители районных государственных администраций и военно-гражданских администраций, представители ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области, а также директор Департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы ОГА Игорь Бойко.

«Для этого у нас с вами есть все – и материальные ресурсы в виде материальных резервов всех уровней, и исполнители восстановительных работ, которые нам обещает предоставить Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Остается только работать – постоянно и планово», – заявил Филашкин.

Отмечается, что в Департамент по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы облгосадминистрации поступили предварительные данные от местных властей по объемам поврежденного жилого фонда. «В итоге 886 домов, где существует возможность безопасного проведения восстановительных работ, и которые можно восстановить силами личного состава ГСЧС Украины, и только военно-гражданская администрация Торецка предоставила информацию, что поврежденный жилой фонд в городе отсутствует», – сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.