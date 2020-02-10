Эпидемия коронавируса: В посольстве рассказали о состоянии заразившегося украинца

Украинец, который заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, находящегося у берегов Японии, чувствует себя хорошо. Об этом УНН сообщила консул посольства Украины в Японии.

«Состояние украинца нормальное, он чувствует себя хорошо и видимых признаков симптома у него нет», – сказала консул.

По ее словам, мужчина еще 14 дней будет находиться в изоляторе под наблюдением.

Кроме того, консул напомнила, что на круизном лайнере находятся 25 граждан Украины, все они являются членами экипажа.

«Мы находимся в контакте со всеми нашими гражданами, которые есть на лайнере», – рассказала консул.