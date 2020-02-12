Обменные пункты и ломбарды: В Луганске показали заснеженный центр города (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска, публикующийся под ником «Коты Луганска» в соцсети, побывал в центре города.

Мужчина показал зимний, в снегу, Луганск. Однако, по словам луганчанина, снега выпало немного, сугробов практически нет. «Есть на елках, на деревьях. Но ничего сверхэкстремального», – отметил он.

Вблизи центрального рынка, помимо магазинчиков, работают обменные пункты. Курс в них одинаковый: гривну покупают за 2,7 руб., продают за 2,78 руб. Также популярны магазины одежды «Конфискат», работают киоски с табачными изделиями, ломбарды. В последних, помимо золота, принимают также быттехнику. В киоске «Союзпечать» продают канцелярию, сигареты.