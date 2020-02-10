На Луганщине рассказали о реабилитации ветеранов войны

На Луганщине в прошлом году более 350 человек получили помощь в областном Центре восстановительного лечения и реабилитации ветеранов войны, расположенном в Рубежном. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Отмечается, что Центр восстановительного лечения и реабилитации ветеранов войны рассчитан на 30 коек и принимает пациентов с 1 апреля 2018 года. «С начала прошлого года в условиях стационара там получили специализированную медико-психологическую и реабилитационную помощь 356 пациентов», – говорится в сообщении.

Кроме того, в этом медицинском учреждении в случае обращения пациентов по показаниям предоставляются рецепты на льготное обеспечение медикаментами по программе «Доступные лекарства».

В Луганской ОГА проинформировали, что во всех учреждениях, занимающихся медицинским обслуживанием участников АТО / ООС, обеспечено планирование реабилитационных мероприятий, составление индивидуальных планов реабилитации и контроль за их выполнением.

Так, по образовательному направлению было обеспечено обучение и переобучение участников АТО / ООС в профессионально-технических и высших учебных заведениях. Количество студентов – участников АТО / ООС, обучавшихся в вузах Луганской области в 2018-2019 учебном году, 559 человек, количество студентов-детей участников АТО / ООС – 180.

По направлению социального обеспечения участников АТО / ООС и членов их семей, ветеранов войны и приравненных к ним лиц, в 2019 году были выделены денежные средства из областного бюджета 66 ветеранам войны, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.