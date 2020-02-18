Это «уважение» «властей» к пациентам и врачам: В Донецке обсуждают условия в больницах (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке местные жители жалуются на условия в больницах. Об этом идет речь в многочисленных обсуждениях в местных пабликах в соцсетях.

В частности, дончанка Юлия возмущена условиями в 6-й больнице, в отделении неврологии. «Как можно лечить людей в таких условиях!? Каааак? Мало того, что в зимней обуви и одежде, в палатах холодно, батареи еле теплые, так еще и нет никаких человеческих условий. Заходишь – тебя встречает грязное мусорное ведро и старый ковер. Зато табличка новая при входе», – рассказывает Юлия.

«А дальше.... Просто жесть! Старые носилки, ободранные стены и полы. Там, где готовят пищу (если это можно назвать пищей), никакой чистоты. Окна старые, деревянные, потрескались от старости. Может, их и пытались как-то утеплять, но старое вонючее одеяло, наверное, самый лучший утеплитель. А кровати – они, вроде как, современные, ровные, но матрасы старые, скомкавшиеся, со времен СССР», – добавляет она.

Дончанка отмечает, что это свидетельствует о «любви» и «уважении» «властей республики» к пациентам и врачам. «И вопрос еще один: где гуманитарная помощь, которую предоставляют республике?», – пишет Юлия.

Как рассказывают дончане, такая ситуация – во многих отделениях разных лечебных учреждений Донецка:

Юлия: «Вы еще не видели неврологию 9-й больницы, вот где кошмар и ужас»;

Михаил: «Там так и в 12-м году было. То вы с непривычки. Если лежать долго, то привыкаешь – и нормально»;

Руслан: «Конечно, кроме этой неврологии, много такого у нас в городе»;

Марина: «Приезжайте фоткать в 16-ю больницу. Особенно детское инфекционное отделение. Вывернет сразу. На входе»;

Юлия: «Ковер этот на входе и в 14-м году лежал»;

Александр: «ДНР реалии»;

Татьяна: «Терапевтическое отделение в Вишневского такое же. Муж в кардиологии лежит, я приезжаю и о**еваю каждый раз. Сидела спиной к окну, волосы развевались, думала, форточка открыта. А нет, просто из рамы дует. Душ 2 (!) раза в неделю открывают. На обед куб из слипшихся макарон. Вышеописанные матрасы и кровати»;

Елена: «Детская инфекционка тоже кошмарная, в боксах оторванный кусками линолеум, драные матрасы, кровать-сетка, а под ней доски, чтобы не провисало до пола, кран в ванной ржавый. Когда попала с ребенком, еле выдержала несколько дней»;

Стелла: «Ужасно, что в таких условиях лечат людей»;

Даша: «Согласна полностью с автором. Недавно там была. Это просто тихий ужас. Настолько противно там находиться, что просто ужас».

Люди обвиняют в такой ситуации «власти»:

Лена: «А самим сотрудникам не противно там работать? Уж на банку краски можно раскошелиться. Да и ведро помыть – порошок закончился?Это просто жесть»;

Сергей: «Ага, сначала принимать пациентов, потом заполнять бумажки, потом в свое свободное время за свои деньги красить стены, потом мыть ведра, покупать линолеум и делать ремонт. Крутая идея»;

«Web Gost»: «Что-то тут не стыкуется. Пушилин, наоборот, хвастает уровнем медицины в ДНР. А тут такая подстава»;

Ника: «Ну а причем здесь больница? Это все зависит от государства, это им позор за такие условия для больных людей»;

Анастасия: «Так это не неврологию в черный список, а минздрав»;

Лена: «За свою жизнь я лежала в 4-х больницах в Донецке… Думала, в 16-й в инфекционном отделении ужас. По сравнению с этой неврологией – просто рай. Даа, чиновники наши знают, куда деньги тратить»;

Алла: «Это, прежде всего, отношение к людям! Не поверю, что не было средств на ремонт и нормальное содержание госучреждений»;

Марфа: «А что поделать, если не выделяют средств на ремонты больниц, зато концерты у нас часто. И врачи не виноваты в этом, сами за копейки работают».

Кроме того, обсуждается ситуация с «гуманитаркой»:

Алена: «А гуманитарная помощь доходит ли до больниц»;

Владимир: «Посмотрите на главу, и сами ответьте на свой вопрос»;

Евгений: «До аптек она доходит».

Также дончане отмечают, что в больнице работают хорошие врачи и медсестры: