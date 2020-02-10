Мюнхенская конференция: Встретятся ли министры стран-участниц Нормандского формата

В ходе проведения Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля в Германии, встреча в Нормандском формате по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе на уровне министров не планируется. Об этом сообщил глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, передает «Интерфакс-Украина».

«Мне неизвестно, что есть какое-либо конкретное планирование переговоров на министерском уровне. Формальная встреча в Нормандском формате, по моим данным, не запланирована», – сказал он.

По его словам, Мюнхенскую конференцию по безопасности посетит президент Украины Владимир Зеленский. «Мы рады приветствовать в этом году президента Зеленского. Украина – важный пункт европейской политики», – заявил Ишингер.

Напомним, Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как форум стран-членов НАТО. Это международная дискуссионная площадка, которая ежегодно собирает политических лидеров со всего мира.