Крупный пожар в Мирнограде: Полиция начала расследование

Полиция Мирнограда (Донецкая обл.) начала расследования по факту пожара в заброшенном здании бывшего информационно-вычислительного центра. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает пресс-служба полиции города.

«Вчера около 19:20 в дежурную часть Мирноградского отделения полиции поступило сообщение о том, что в городе горит здание информцентра. На тушение пожара были задействованы сразу несколько единиц пожарной техники. Силами пожарных пожар был ликвидирован через несколько часов. Огонь уничтожил кровлю и перекрытия. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Мирноградского отделения полиции, проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление причин пожара», – сообщили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).