В «ДНР» несколько сел и часть Донецка без света пятые сутки

В «ДНР» 5-е сутки ряд населенных пунктов остаются без электроснабжения. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как уверяют в «республике», вследствие сильного продолжительного снегопада 5 февраля произошли массовые отключения линий электропередач.

«На 08:00 10.02.2020 без электроснабжения остаются: Шахтерский р-н: с. Зрубное, с. Передериево, с. Степное, с. Латышево, всего 6 ТП; Ясиноватский р-н: с. Красный Партизан (после переименования – Бетманово – ред.); в г. Донецк обесточено 2 ТП, 400 абонентов. Ведутся восстановительные работы», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что улицы Донецка замело снегом. Также сообщалось, что в Донецке из-за «внезапно» пришедшей в город зимней погоды произошло множество ЧП, в основном связанных с падением обледенелых ветвей деревьев и обрывом проводов.

Напомним, в «ДНР» 6 февраля на 2-х автотрассах было ограничено движение, а для расчистки дорог не хватало техники. Около 11 тыс. абонентов в различных городах и районах (всего пострадали более 30 населенных пунктов) остались без электричества в результате непогоды.

Напомним, в «ДНР» из-за непогоды 6 февраля не работали свыше 50 котельных, были перебои со связью и доступом в интернет.

Как сообщалось ранее, 6 февраля в «ДНР» около 11 тыс. абонентов в различных городах и районах (всего пострадали более 30 населенных пунктов) остались без электричества в результате непогоды.