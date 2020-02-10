Пакет малыша: Как изменился состав в 2020 году (Фото)

Заместитель министра социальной политики Украины Сергей Нежинский на днях лично проверил на практике «пакет малыша». Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Начался 2020 год и многие люди спрашивают, как изменился "пакет малыша" (одноразовая натуральная помощь), что утвердило Министерство социальной политики», – написал он.

По словам замминистра, набор состоит из:

70 единиц товара (с 63 позициями) насчитывается в бэби-боксе по акту приема-передачи в роддоме;

2 акта выполненных работ, где 1 акт остается в роддоме, а один акт забирают родители для подтверждения факта передачи.

Весь комплект упакован в коробку-люльку размером 43×70×27 см, которую изготавливают из прочного гофрокартона с кашировкой и полноцветной печатью на дне и коробки.

Стоимость каждого пакета составила 4 тыс. 325,88 грн.

«Таким образом, на фото, лично проверил содержимое пакета малыша, где размещен обновленный акт выполненных работ на 2020 год с фото-перечнем товаров для новорожденных», – добавил Сергей Нежинский.

Фото: Facebook / Сергей Нежинский

Он уточнил, что в течение 2019 года в Украине родились 310 тыс. 605 младенцев.

Как сообщалось ранее, в Украине с 1 сентября 2018 года «пакет малыша» должен получать каждый новорожденный ребенок в роддоме. «Пакеты малыша» являются безвозвратной адресной социальной помощью, и выдаются по одному на каждого ребенка. Набор состоит из 70-ти позиций.

В Луганской области выдача «пакетов малыша» была начата в апреле 2019 года. В Донецкой области роженицы до сих пор не получают обещанную помощь на детей – «пакеты малыша». Вместо коробок с вещами семьям планировали выдать деньги. Но новоиспеченные родители так и не получили ни копейки. Одна из причин – коррупционная составляющая.