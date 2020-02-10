На Луганщине хотят повысить уровень безопасности: Какие внедряют проекты

В Луганской области внедряют аналитическую систему видеонаблюдения. Это значительно повысит уровень безопасности в области. Об этом сегодня, 10 февраля, заявил председатель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай во время межведомственного совещания с представителями Главного управления Национальной полиции в Луганской области, передает пресс-служба ЛугОВГА.

Так, глава области рассмотрел вместе с полицейскими вопросы обеспечения общественной безопасности и порядка, охраны прав и свобод граждан, внедрения в области проекта «Полицейский офицер громады» и состояния реализации в населенных пунктах системы видеонаблюдения. «Уверен, что внедрение аналитической системы видеонаблюдения значительно повысит уровень безопасности в области. Органам власти на местах следует рассмотреть вопрос приобретения видеокамер, которых еще не хватает, а мы, в свою очередь, обработаем механизмы финансирования», – заявил Гайдай.

Как уточнили в пресс-службе, сейчас ожидается приобретение сервера, где будет собираться и анализироваться информация из уже действующих камер наблюдения и тех, что планируется установить.

В частности, указано, что в конце прошлого года в области началась реализация проекта «Полицейский офицер громады». Он предусматривает закрепление за каждой ОТГ избранного громадой полицейского, который будет постоянно работать только в пределах ОТГ.

Представители Нацполиции будут выезжать в громады для мониторинга способности к участию в проекте. После отбора громад начнется конкурс и углубленная профессиональная подготовка кандидатов.

Также проинформировано о состоянии внедрения этого проекта в каждом населенном пункте – где уже ожидается открытие полицейских станций, а где вообще отсутствуют надлежащие помещения. Проблемы по этому вопросу рассмотрены вместе с руководством районов и ОТГ в режиме видеоконференцсвязи.