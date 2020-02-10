Жители Луганской области задекларировали более 40 млн грн доходов. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной налоговой службы (ГНС) в Луганской области.

Так, по данным ведомства, с начала 2020 года жители Луганщины подали 923 декларации об имущественном состоянии и доходах. Всего было задекларировано полученные в 2019 году доходы на общую сумму 40,2 млн грн. Это на 3,8% больше, чем в 2019 году по доходам, полученным за предыдущий год.

Соответственно возросла сумма налога на доходы физических лиц, задекларированная плательщиками к уплате. Она достигла более 3 млн грн, что на 45,7% больше, чем за предыдущий год. Также на 17,6% выросла задекларированная к уплате сумма военного сбора и составила 0,4 млн грн.

Как сообщила исполняющая обязанности начальника ГУ ГНС в Луганской области Ольга Высочина, рост количества поданных деклараций произошел почти во всех городах и районах области, что повлияло и на увеличение налоговых поступлений в бюджет. «Это свидетельствует о повышении уровня налоговой культуры граждан», – отметила она.

В пресс-службе добавили, что со своей стороны, ГНС «максимально способствует информированию украинцев и обеспечивает предоставление качественного сервиса, чтобы процедура декларирования была доступной и максимально удобной для всех граждан».

Как сообщалось ранее, Луганская область в январе 2020 года перечислила в бюджет 17 млн ​​грн военного сбора. Это на 3,5 млн грн, или на 25,5% больше поступлений за январь 2019 года.