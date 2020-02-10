«Еленовка: в обе стороны пусто»: Ситуация в пунктах пропуска днем 10 февраля

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 10 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Sneg»: «10:04. Каргилл на въезд в Донецк 15 машин. Движение есть»;

Светлана: «11:33. Каргилл в сторону Украины. Обычная очередь машин около 50, льготная возле блоков»;

Наталья: «12:18. Каргилл. Пеших в Донецк практически нет, на украинском "нуле" в Украину очень много народа, автобуса на 3-4»;

Andriy: «13:52. В Курахово из Донецка 6 машин»;

Vasiliy: «13:56. Курахово на въезд 20 авто»;

Vasiliy: «14:34. Марьинка 0 свободно, пеших нет».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Максим: «10:21 Выезд из Донецка через Еленовку. До первого шлагбаума штук 10, можно сказать что пусто»;

«DmitrySH»: «10:36. На украинском "нуле" машин 70-80 и движения практически нет»;

Olga: «11:09. В Еленовке не сильно много, но на "нулевом" стоим уже час – движения нет, очередь уже приличная. Дорога норм»;

Yana: «11:10. А на въезд в Донецк в Еленовке много машин было?»;

Максим: «11:10. 10 машин»;

Olga: «11:10. Никого, пару машин было»;

Olga: «11:15. Из-за очереди на "нулевом" в Новотроицке автобусы не могут подъехать к БП, людей высаживают очень далеко и все чешут пешком»;

Роман: «12:05. В Еленовке пусто в оба направления»;

«Администратор»: «12:10. "Перлына" – Новотроицкое. Очередь на украинском "нулевом" в Украину около километра»;

Alina: «14:06. Еленовка: в обе стороны пусто. Подъезжает по одной машине и сразу на контроль».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают. Судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинской стороны КПВВ «Станица Луганская», на данном участке линии разграничения большого скопления людей нет: