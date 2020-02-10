На Луганщине «народному милиционеру ЛНР» грозит до 15 лет тюрьмы

На Луганщине заочно сообщили о подозрении участнику «народной милиции ЛНР», который выполняет боевые задачи на передовых позициях незаконных вооруженных формирований. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«При процессуальном руководстве прокуратуры Луганской области следователями 3 управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях получено достаточно доказательств для заочного сообщение о подозрении жителю г. Северодонецка в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины», –говорится в сообщении.

По данным следствия, в ноябре 2018 года мужчина вступила в ряды «народной милиции» самопровозглашенных органов Луганской области и до сих пор активно участвует в вооруженном сопротивлении силам операции Объединенных сил (ООС) на линии соприкосновения в районе Калиново (Попаснянский р-н).

В прокуратуре отметили, что участник НВФ «ЛНР» непосредственно выполняет боевые задачи на передовых позициях. «В случае ведения боя в его обязанности входит подавление живой силы противника, то есть подразделений Вооруженных сил Украины, а также обеспечение вооруженных формирований радиосвязью», – сказано в сообщении.

Сейчас подозреваемый находится в розыске. Продолжается досудебное расследование.

Санкция ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 110 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.