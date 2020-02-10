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На КПВВ Донетчины граждане дважды пытались подкупить пограничников

10.02.20 17:05
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области на двух контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) за прошедшие сутки, 9 февраля, граждане Украины пытались предложить пограничникам взятки за беспрепятственное пересечение линии разграничения и незаконную перевозку товаров. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает пресс-служба Краматорского пограничного отряда на своей странице в Facebook.

«Так, вчера на КПВВ "Марьинка" гражданин Украины предложил военнослужащим 400 грн за беспрепятственное перемещение через линию разграничения товаров народного потребления, а на КПВВ "Майорское" еще один гражданин Украины пытался за 1 000 грн договориться о пропуске через линию разграничения без разрешения физического лица», – говорится в сообщении.

Отмечается, что оба гражданина на свои предложения получили отказы и были переданы представителям Национальной полиции для принятия правового решения.

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