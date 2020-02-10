Мужчина пытался провезти взрывоопасные предметы через блокпост на Донетчине

В Великоновоселковском районе (Донецкая обл.) мужчина пытался провезти через блокпост взрывоопасные предметы. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Инцидент произошел вчера, 9 февраля. На блокпосту «Богатырь» полицейские остановили автомобиль под управлением 30-летнего жителя Кировоградской области. У мужчины правоохранители изъяли 120 патронов к автоматическому оружию армейского образца калибра 5,45 мм , 7 патронов калибра 9 мм и корпус гранаты РГД-5 без запала.

Все изъятое направлено на экспертизу.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.