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Сборная Бразилии с двумя игроками «Шахтера» прошла на Олимпиаду

10.02.20 15:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сборная Бразилии U23 оформила выход на Олимпийские игры – 2020. «Селесао», в чьем расположении пребывают футболисты «Шахтера» Додо и Майкон, уверенно выиграли свою группу на первом этапе южноамериканского отборочного турнира в Колумбии (4 победы в 4 матчах). Об этом сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

В финальной же части турнира интрига продержалась до последнего тура: после 2 ничьих бразильцы в заключительном поединке нанесли поражение аргентинцам со счетом 3:0. В итоге именно эти 2 сборные квалифицировались на Олимпиаду от Южной Америки.

Додо в ходе турнира провел полный матч с Парагваем (2:1). Майкон в той встрече отыграл 80 минут с капитанской повязкой, а еще он дважды выходил на замену с Перу (1:0) и минувшей ночью с Аргентиной (3:0).

Добавим, что летнюю Олимпиаду в 2020 году примет Токио. Мужской футбольный турнир пройдет с 23 июля по 8 августа в 6 японских городах. Жеребьевка группового этапа состоится в апреле.

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