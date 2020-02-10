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Лисянский рассказал омбудсмену о проблемах жителей Донбасса

10.02.20 18:23
Фото: Facebook / Павел Лисянский
Фото: Facebook / Павел Лисянский

Представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский представил омбудсмену Людмиле Денисовой отчет о ситуации с соблюдением прав человека в Луганской и Донецкой областях. Об этом сегодня, 10 февраля, он сообщил на своей странице в Facebook.

«Неделя началась с рабочего совещания у руководителя. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова поставила передо мной новые задачи, заслушала мой отчет о деятельности представительства и отчет о ситуации с соблюдением прав человека в Луганской и Донецкой областях», – написал он.

Так, по информации Лисянского, в ходе отчета он акцентировал внимание на следующих проблемах:

  • отсутствие бригад «скорой помощи» на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ);
  • систематическая невыплата заработной платы работникам угледобывающих предприятий государственного сектора;
  • систематическая невыплата заработной платы работникам коммунальных предприятий региона (пример КП «Лисичанскводоканал»);
  • нарушение трудовых и социально-экономических прав жителей Луганской и Донецкой областей;
  • проблемы с предоставлением медицинских услуг в СИЗО и ИК Луганской и Донецкой областей, нарушения права на труд заключенных в ИК и т. д.

«Сегодня возвращаюсь в регион, выполнять поставленные задачи», – резюмировал Павел Лисянский.

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