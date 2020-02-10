В «ЛНР» проводится принудительная «паспортизация» граждан Украины: Прокуратура начала уголовное производство

Прокуратура начала уголовное производство по факту принудительной «паспортизации» граждан Украины на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

«Управление надзора в уголовных производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области начало уголовное производство по осуществлению представителями оккупационной администрации Российской Федерации принудительной "паспортизации" граждан Украины. Указанные действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны», – говорится в сообщении.

Так, согласно материалам Службы безопасности Украины (СБУ), первые лица «администрации» «ЛНР» проводят насильственную политику в отношении принудительного получения гражданами Украины на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области так называемых «паспортов гражданина ЛНР».

По информации ведомства, указанные действия носят именно принудительный характер и, вопреки требованиям ст. 52 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12.08.1949 и ст. 75 Дополнительного протокола от 08.06.1977 (Протокол I), «ведут к нарушению конституционных прав и свобод граждан Украины на временно оккупированной территории Луганской области».

Осуществление досудебного расследования поручено следователям ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Как уточняется, Офис Генерального прокурора контролирует ход досудебного расследования. По предварительным данным Офиса, «паспорта» «ЛНР», вероятно, получили более 200 тысяч человек.